نادي برشلونة يصدر بياناً بشأن صاموئيل أومتيتي

أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانًا حول مدافعه الفرنسي صاموئيل أومتيتي الذي يغيب عن الفريق منذ بداية الموسم.

وقال برشلونة في بيانه إن أومتيتي يعاني من كدمات في القدم وسيعود للفريق بعد شفائه من الإصابة دون تحديد موعد عودته.

وأضاف برشلونة أن أومتيتي أُصيب مع المنتخب الفرنسي، حيث لم يستطع أن يلعب ولو دقيقة واحدة في المباراة التي فاز فيها الديوك 4/1 على ألبانيا، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

وأشار برشلونة إلى أن لاعبي الفريق الذين لم يتم استدعاؤهم للخدمة الوطنية عادوا اليوم الإثنين للتدرب على ملعب جوان جامبر، بمشاركة جونيور فيربو وأنسو فاتي.

ويستعد برشلونة لمواجهة فالنسيا يوم السبت على ملعب كامب نو، ثم يسافر لمواجهة بروسيا دورتموند الألماني في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتقلص دور أومتيتي، البالغ من العمر 25 عامًا، في برشلونة، تحت قيادة المدرب إرنيستو فالفيردي، بعد إصابة الدولي الفرنسي، وابتعاده فترات طويلة الموسم الماضي، إلى جانب تألق مواطنه كليمونت لينغليت، الذي يشكل ثنائيًا دفاعيًا قويًا مع المخضرم جيرارد بيكيه.

وانضم أومتيتي إلى برشلونة قادمًا من ليون الفرنسي صيف العام 2016، ويمتد عقده مع النادي الكتالوني حتى العام 2023.

وشارك أومتيتي في 15 مباراة فقط مع برشلونة الموسم الماضي، بواقع 14 مباراة في الدوري الإسباني ومباراة في دوري أبطال أوروبا، بواقع 1268 دقيقة. انتهى