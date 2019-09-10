هولندا تواصل الصحوة برباعية في إستونيا

عاد منتخب هولندا بفوز ثمين ومستحق على مضيفه الإستوني، برباعية دون رد، اليوم الإثنين، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية {يورو 2020}.

سجل رباعية الطواحين، المهاجم المخضرم رايان بابل “هدفين” وممفيس ديباي وفاينالدوم بالدقائق 17 و48 و76 و87.

ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 9 نقاط من 4 مباريات، في المركز الثالث، ليواصل صحوته للجولة الثانية على التوالي، ويقترب من فارسي الصدارة ألمانيا وأيرلندا الشمالية {12نقطة لكل منهما من 5 مواجهات}.

بينما يقبع المنتخب الإستوني في المركز الخامس والأخير بدون نقاط بعد تلقيه 5 هزائم. انتهى