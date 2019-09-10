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هولندا تواصل الصحوة برباعية في إستونيا

هولندا تواصل الصحوة برباعية في إستونيا
عاد منتخب هولندا بفوز ثمين ومستحق على مضيفه الإستوني، برباعية دون رد، اليوم الإثنين، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية {يورو 2020}.
سجل رباعية الطواحين، المهاجم المخضرم رايان بابل “هدفين” وممفيس ديباي وفاينالدوم بالدقائق 17 و48 و76 و87.
ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 9 نقاط من 4 مباريات، في المركز الثالث، ليواصل صحوته للجولة الثانية على التوالي، ويقترب من فارسي الصدارة ألمانيا وأيرلندا الشمالية {12نقطة لكل منهما من 5 مواجهات}.
بينما يقبع المنتخب الإستوني في المركز الخامس والأخير بدون نقاط بعد تلقيه 5 هزائم. انتهى
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