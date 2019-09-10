وزير الخارجية: العراق يرفض وجود ما يسمى بإسرائيل في الخليج

أكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الاثنين، أن العراق يرفض وجود ما يسمى بإسرائيل في الخليج تحت اي مسمى وضمن اَي تحالف.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن “الحكيم زار سفارة جمهورية العراق في القاهرة وعقد اجتماعا مع سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية احمد نايف رشيد الدليمي وملاك السفارة”.

وأضاف البيان، أنه “تم خلال الاجتماع استعراض خطة الحكومة العراقية فيما يخص آليات التعاون مع الدول العربية واهمية تفعيل الملفات ذات الاهتمام المشترك بين العراق والدول الشقيقة وخصوصاً مصر”.

واكد الحكيم، بحسب البيان، أن “مصر دولة مهمة ومحورية بالنسبة للعراق، والعلاقات العراقية – المصرية في تطور مستمر ومكثف”، مبيناً أن “العراق يرغب في توثيق العلاقات مع مصر من خلال تبادل الخبرات في شتى المجالات السياسية والصناعية والإنشائية وبما يعود بالنفع على البلدين”.

وأشار الحكيم، إلى أن “العلاقات العراقية المصرية تمتلك من الخصوصية الكثير والمتمثل في حجم الجالية العراقية في مصر والعلاقات الثقافية والعلمية بالاضافة الى الملفات الاقتصادية”.

وشدد على “اهمية ودور جامعة الدول العربية”، مؤكداً “ضرورة دعم جهودها في شتى المجالات”.

وبين الحكيم، أن “العراق يسعى بكل جدية وايجابية للتعاون مع الجامعة العربية والدول الأعضاء من خلال رؤية عراقية واضحة وصريحة”، موضحاً أن “العراق يريد مغادرة زمن الحروب والاقتتال والمحاور الى زمن التنمية والسلام والبناء وحسن الجوار”.

وتابع الوزير، أن “العراق يرفض وجود ما يسمى بإسرائيل في الخليج تحت اي مسمى وضمن اَي تحالف”، منوها الى ان “وجودها سيكون مصدرا للقلق في المنطقة”.انتهى