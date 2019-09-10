وزير الهجرة يعزي الشعب العراقي والعالم الإسلامي باستشهاد الإمام الحسين (ع)

اثناء مشاركته جموع المعزين لمناسبة استشهاد سبط النبي الامام الحسين وال بيته الاطهار مع كادر من الموظفين بمبنى الوزارة .

عزى وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى الشعب العراقي والأمة الإسلامية باستشهاد الامام الحسين عليه السلام في واقعة الطف .

وقال في تعزيته ” اننا إذ نستذكر بحزنٍ شديد الذكرى الأليمة والخالدة لاستشهاد الإمام الحسين وال بيته الاطهار عليهم السلام لابد ان نستلهم من سيرتهم العطرة معاني التضحية والفداء والإيثار ورفض الظلم والطغيان ونتخذها منهج وخارطة طريق للإصلاح .

كما نحيي جموع الزائرين المتوجهين لكربلاء وكافة التشكيلات الأمنية والحشد الشعبي الذين يعملون على حماية امن وسلامة طريق الزائرين بكل تفان وشجاعة

و عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب بهذا المصاب الجلل.