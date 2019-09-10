وفاة لاجئ كوردي عراقي اثر سقوطه تحت قطار في ايطاليا وحكومة الاقليم تتكفل نقله

اعلنت مؤسسة “القمة” لشؤون اللاجئين في العراق يوم الاثنين ان شابا من اهالي محافظة السليمانية لقي حتفه اثر سقوطه اسفل عجلات قطار في مدينة “كروتون” في ايطاليا.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم ان شابا يُدعى (مسرور بختيار حمه صالح) يبغ من العمر 18 عاما تولد اربيل ومن سكنة قضاء (سيد صادق) في محافظة السليمانية سقط صباح يوم 7/9/2019 اسفل عجلة القطار في مدينة (كروتون) في ايطاليا مما اسفر عن مصرعه في الحال.

وذكرت المؤسسة انه سيتم نقل جثمانه الى الاقليم في اسرع وقت ممكن.

وعن كيفية نقل جثمان اللاجئ من ايطاليا الى اقليم كوردستان اعلن المتحدث باسم المؤسسة آري جلال ان (قوباد طالباني) نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان قد تكفل بنقل الجثمان.