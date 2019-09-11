Posted on by

إحتفالية الشاعرة لميعه عباس عمارة

Image preview

إحتفالية الشاعرة لميعه عباس عمارة

ذاكرة وطن

في حضرة الادب الرفيع ، والعواطف الصادقة ، والمعاني المستمدة من وقائع الاحداث

وبرعاية الأتحاد الصابئي المندائي في السويد

تقيم

الجمعية المندائية في ستوكهولم

والرابطة المندائية للثقافة والفنون

احتفالا ثقافيا خاصا، تكريما للشاعرة العراقية، لميعة عباس عمارة

وهي تطاول الزمن وتتحدى اوجاع الهموم والذكريات، وتطل علينا

في محطاتها وسيرتها الذاتية : أدبيا ومعايشة حياتية

في هذه الاحتفالية : أفلامٌ وثائقية، وقراءاتٌ شعرية، وأخبارٌ جديدة عن حياة الشاعرة

وذلك يوم السبت الموافق 21-9-2019 الساعة السادسة مساءً على قاعة الجمعية المندائية في ستوكهولم الكائنة في فلنكبي

الدعوة عامة للجميع

أهلا بضيوفنا الأعزاء وأعضاء جمعيتنا الاكارم


مع أطيب وأرق الأمنيات
محمد الكحط/ أبو هيلين

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close