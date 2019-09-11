إحتفالية الشاعرة لميعه عباس عمارة

ذاكرة وطن

في حضرة الادب الرفيع ، والعواطف الصادقة ، والمعاني المستمدة من وقائع الاحداث

وبرعاية الأتحاد الصابئي المندائي في السويد

تقيم

الجمعية المندائية في ستوكهولم

والرابطة المندائية للثقافة والفنون

احتفالا ثقافيا خاصا، تكريما للشاعرة العراقية، لميعة عباس عمارة

وهي تطاول الزمن وتتحدى اوجاع الهموم والذكريات، وتطل علينا

في محطاتها وسيرتها الذاتية : أدبيا ومعايشة حياتية

في هذه الاحتفالية : أفلامٌ وثائقية، وقراءاتٌ شعرية، وأخبارٌ جديدة عن حياة الشاعرة

وذلك يوم السبت الموافق 21-9-2019 الساعة السادسة مساءً على قاعة الجمعية المندائية في ستوكهولم الكائنة في فلنكبي

الدعوة عامة للجميع

أهلا بضيوفنا الأعزاء وأعضاء جمعيتنا الاكارم

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مع أطيب وأرق الأمنيات

محمد الكحط/ أبو هيلين