البرلمان العربي يعزي العراق بحادث زيارة عاشوراء

قدم البرلمان العربي، اليوم الثلاثاء، برقية تعزية الى العراق، بحادث التدافع والاختناق في زيارة عاشوراء بمحافظة كربلاء.

وذكر بيان من البرلمان العربي “تقدم رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي باسم البرلمان العربي بالتعازي والمواساة للعراق رئيساً وحكومةً وبرلماناً وشعباً في ضحايا الحادث الأليم الذي وقع اليوم الثلاثاء بانهيار جزء من ممشى بمحافظة كربلاء العراقية الأمر الذي أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح”.

واضاف البيان “جاء ذلك خلال برقيات التعزية المرفوعة من رئيس البرلمان العربي إلى رئيس جمهورية العراق ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء العراقي”.

وقال رئيس البرلمان العربي في برقيات التعزية “إننا إذ نواسيكم والشعب العراقي الشقيق في هذا المصاب الجلل، نسأل الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان ويمن على المصابين بالشفاء العاجل”.

واعلنت وزارة الصحة العراقية يوم الثلاثاء عن ارتفاع حصيلة الوفيات والمصابين جراء التدافع والاختناق اثناء تأدية زيارة عاشوراء في مدينة كربلاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان له اليوم ان الحصيلة ارتفعت الى وفاة 31 شخصا واصابة 100 اخرين بجروح 10 منهم حالتهم حرجة، مؤكدا ان هذه الحصيلة ليست نهائية.

وكانت الوزارة قد اعلنت في وقت سابق من اليوم ان ما لا يقل عن 16 شخصا لقوا حتفهم فيما اصيب العشرات جراء حالات الاختناق والتدافع التي رافقت تأدية مراسم ركضة “طويريج” داخل صحن الامام الحسين في مدينة كربلاء.

وتمثل ركضة طويريج واحدة من اكبر التجمعات البشرية التي تحدث حول العالم وتقام سنويا ظهر يوم العاشر من محرم لإحياء مراسيم مقتل الامام الحسين بن علي.

ويشارك فيها ملايين الزائرين العراقيين والعرب والاجانب وتنطلق من منطقة قنطرة السلام في كربلاء باتجاه مرقد الامام الحسين وسط المدينة القديمة بطول يصل الى 2 كيلو متر ويزداد المشاركون فيها عاماً بعد آخر.