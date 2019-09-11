الحميداوي يطالب الحكومة باعلان الحداد واعتبار ضحايا الحادثة شهداء

طالب عضو مجلس النواب، عن كتلة الحكمة النيابية، النائب علي الحميداوي، اليوم الثلاثاء، الحكومة باعلان الحداد على ارواح الضحايا الذين سقطوا خلال تأديتهم الشعائر الحسينية.وقال في بيان صحفي، ان “العراقيون بسخاء تعلقهم بالقضية الحسينية وحبهم وشغفهم للامام الحسين عليه السلام ، صاحب الفجيعة والمصاب في أيام الحزن المحمدي كسروا آفاق التلقي و افقروا الخيال واخرسوا لسان التعبير وهم يهبون الأرواح على دربه دون أدنى تردد بخسا وزهدا ومن غير اشتراط مسبق او مقابل”٠واضاف “الرحمة والرضوان للأرواح الندية الطاهرة التي ارتقت اليوم إلى دار الوجود الأبدي في حادثة التدافع خلال مراسيم زيارة عاشوراء وهم يجسدون شجاعة الارتباط بين الشريعة والحقيقة التي اكدها الإمام الحسين عليه السلام ملاقيا الموت راغبا فيه في واقعة الطف”.ودعا الحكومة إلى “إعلان الحداد الرسمي مواساة وحزنا والما لفقدهم، مطالبا أيضا “بدرجهم رسميا ضمن قوائم الشهداء ،فمصيبتنا واحدة ولافرق بين من قضى في حب الإمام الحسين عليه السلام أو مات من على ظهر عبارة”.