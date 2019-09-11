السفارة الكويتية: لا ضحايا لدينا بحادث التدافع في كربلاء

قالت السفارة الكویتیة في العراق، اليوم الثلاثاء، ان لا ضحایا كویتیین في حادث التدافع الذي وقع في مدینة كربلاء العراقیة.

وذكر بیان صادر عن السفارة انھا تؤكد وبناء على المعلومات المتوفرة لدیھا عبر تواصلھا مع الجھات المعنیة في العراق انه لا یوجد ضحایا او مصابین من الرعایا الكویتیین في تدافع الزوار في كربلاء الیوم.

واكد البیان ان السفارة الكویتیة على أھبة الاستعداد لتقدیم المساعدة للرعایا الكویتیین المتواجدین في العراق.

وكانت وزارة الصحة العراقیة قد اعلنت في وقت سابق ارتفاع حصیلة ضحایا التدافع بمدینة كربلاء الى 131 قتیلاً وجریحاً.