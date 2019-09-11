Posted on by

السفارة الكويتية: لا ضحايا لدينا بحادث التدافع في كربلاء

قالت السفارة الكویتیة في العراق، اليوم الثلاثاء، ان لا ضحایا كویتیین في حادث التدافع الذي وقع في مدینة كربلاء العراقیة.

وذكر بیان صادر عن السفارة انھا تؤكد وبناء على المعلومات المتوفرة لدیھا عبر تواصلھا مع الجھات المعنیة في العراق انه لا یوجد ضحایا او مصابین من الرعایا الكویتیین في تدافع الزوار في كربلاء الیوم.

واكد البیان ان السفارة الكویتیة على أھبة الاستعداد لتقدیم المساعدة للرعایا الكویتیین المتواجدین في العراق.

وكانت وزارة الصحة العراقیة قد اعلنت في وقت سابق ارتفاع حصیلة ضحایا التدافع بمدینة كربلاء الى 131 قتیلاً وجریحاً.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close