الشركة العامة للصناعات الفولاذية تؤهل معمل انتاج الاوكسجين والنتروجين وتباشر بالانتاج لتجهيز القطاعين العام والخاص

اعلنت الشركة العامة للصناعات الفولاذية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن اكمال عمليات تأهيل معمل انتاج الاوكسجين والنتروجين والمباشرة بالانتاج لغرض تجهيز القطاعين العام والخاص وحسب الطلب.

واوضح مدير عام الشركة المهندس محمد فائق جمعة في تصريح للمكتب الاعلامي في الوزارة بأن ملاكات مصنع الخدمات المركزية انهت عمليات التأهيل لمعمل انتاج الاوكسجين والنتروجين وفق احدث المواصفات العالمية من اجل زيادة طاقته الانتاجية ، لافتا الى ان المعمل ينتج الاوكسجين الطبي والصناعي بنقاوة عالية تصل الى 99,6% بطاقة (1000) لتر /ساعة اضافة الى النتروجين ، مؤكدا استعداد الشركة لتجهيز قطاعات الدولة المختلفة لاسيما المستشفيات والقطاع الخاص بالكميات المطلوبة.

واشار المدير العام الى ان اعمال التأهيل شملت تأهيل التوربين رقم (١) ذو سرعة (48000) دورة/دقيقة مع تغليف ملفه بمادة الصوف الزجاجي ونصب خزان سائل اوكسجين عمودي سعة ( 3000 ) لتر وخزان افقي سعة (24000) لتر اضافة الى نصب جهاز تحلية مياه لاحواض التبريد وصيانة جميع مفاصل المعمل الميكانيكية والكهربائية فضلا عن صب ارضية لخزانات الانتاج بطول 20 متر.