العتبة الحسينية تتخلي عن تحمل مسؤوليتها في حادثة التدافع في باب الرجاء

رضا الغرابي القزويني – صحفي عراقي في هيرالد تريبيون الأمريكية

استضافت قناة الجزيرة جمال الدين الشهرستاني مسؤول العلاقات العامة في العتبة الحسينية بعد ساعات قليلة من حادثة التدافع المؤلمة و قامت بتوجيه بعض الاسئلة حول الحادث.

و قام الشهرستاني بتبرير الحادث بقوله ان هناك الملايين من الزوار في يوم عاشوراء و ليسوا المئات فقط و على الزائرين ان لا يقوموا بالتدافع.

و ذكر الشهرستاني حادثة مماثلة وقعت عام ١٩٦٦ في كربلاء المقدسة و لكنه لم يذكر الاجراءات التي كان من المفروض ان تقوم بها العتبة في مواجهة هذا الكم الهائل من الزوار العراقيين و الأجانب و الاجراءات الاحترازية التي يجب على العتبة اتخاذها لسلامة الزوار.

كما برر هذا المسؤول في العتبة الحادثة لوجود ثلاثة ابواب و ليس باب واحدة لدخول الزوار و عدم السيطرة على كل هذه الأبواب.

خدمات العتبتين الحسينية و العباسية مشهودة لجميع الزائرين لكن هذا لا ينفي مسؤولية العتبتين في هكذا أحداث مهما بلغ عدد الزائرين خصوصا ان مهمة تنظيم مراسيم عاشوراء و الاربعينية و توافد الزوار يقع على عاتق المرقدين المقدسين.

على مسؤولي العتبتين اتخاذ اجراءات صارمة و جدية لسلامة الشعائر و المراسم القادمة خصوصا في مجال سير الزائرين داخل تلك الأماكن و جدولة تواجدهم أو ماشابه ذلك و الإمدادات الطبية و الإسعاف و نحن بعد نهاية يوم عاشوراء على اعتاب الزيارة الأربعينية العظيمة التي يشارك فيها اعداد هائلة اكثر بأضعاف من زيارة يوم عاشوراء. و يجب ان لا تنسى العتبتين انها من المتوقع ان تفوق اعداد المشاركين في الزيارة الاربعينية هذا العام بعد الغاء التأشيرات للزوار القادمين من إيران.

الزائرون الذين فقدوا ارواحهم اليوم راحوا شهداء و هذا أول اجابات المسؤولين لتبرير القصور أو التقصير في هكذا أحداث. هؤلاء شهداء ان شاءالله لكن هم بشر و لديهم عوائل و ابناء و على المتولين على العتبات الحفاظ على ارواح الناس و حسن التخطيط.

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سید رضا قزوینی غرابی