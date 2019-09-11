القاء القبض على متهمين هددا بقتل شخص وحرق محله في السليمانية

القت مفارز قسم شرطة بنجوين بمحافظة السليمانية، الثلاثاء، القبض على شخصين هددا صاحب اسواق (سوبرماركت) بالقتل وحرق محله ما لم يقم باعطائهما “اتاوة”.

وجاء في بيان لشرطة بنجوين، ان المواطن (ن.خ.م) سجل شكوى لديها اكد فيها ان متهمين هدداه بالقتل وحرق اسواقه اذا رفض منحهما مبلغا من المال كـ”اتاوة”.

وجاء في البيان انه بعد الحصول على امر من القاضي بدأ قسم شرطة بنجوين باجراء التحقيقات في القضية، مبينا ان الشرطة تمكنت خلال اقل من ساعتين من القاء القبض على المتهمين.

واضاف البيان ان المتهمين وهما كل من (ك.ف.ق) من مواليد 1981 و (ر.ل.ح) من مواليد 1997 محتجزان الان لدى الشرطة بأوامر قضائية، وفقا للمادة 430 من قانون العقوبات العراقي، مشيرا الى ان التحقيقات معهما مستمرة.

ولم يذكر البيان فيما اذا كان المتهمان قاما بابتزاز اناس اخرين او انهما مارسا جنايات بحق آخرين.