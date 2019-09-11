القبض على سبعة اشخاص يطلقون العيارات النارية في (عراضة) عشائرية

القت قوة من مديرية شرطة محافظة المثنى القبض على سبعة أشخاص قاموا بإطلاق العيارات النارية بصورة عشوائية وكثيفة فيما يطلق على تسميته (العراضة) بعد وفاة أحد شيوخ العشائر في المحافظة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان، له، ان “عمليات القاء القبض جاءت بعد رفض مطلقي العيارات النارية إيقاف عملية إطلاق النار أو التفاهم مع مدير شؤون العشائر في شرطة المثنى الذي حاول جاهدا إقناعهم بالكف عما يقومون به من أعمال مخالفة للقانون وتذكيرهم بميثاق الشرف الذي وقع عليه اغلب شيوخ عشائر المحافظة والذي تضمن عدم إطلاق النار في المناسبات ما يخل بالأمن والنظام”.

وأضاف” كما أنهم قاموا بالاعتداء على القوة الأمنية التي توجهت إليهم لفرض القانون فكانت عملية القاء القبض وفق المادة ٢٢٩ وبدلالة المادة ٤٤٧ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ ولا زالت الإجراءات التحقيقية والقانونية مستمرة بحقهم”.