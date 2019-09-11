المحافظ الجديد لعاصمة اقليم كوردستان يتسلم مهام عمله من السابق

شهدت محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء مراسم تسلم وتسليم منصب رئيس الحكومة المحلية فيها.

والقى المحافظ السابق نوزاد هادي والذي شغل المنصب لمدة 15 عاما كلمته بهذه المناسبة داخل مبنى المحافظة تحدث فيها عن مسيرته في المنصب طيلة تلك الاعوام، معربا عن شكره لزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والمكتب السياسي للحزب والحكومات المتعاقبة على حكم الاقليم على الدعم الذي قدموه له.

وتطرق الى ما حققته اربيل على المستوى العمراني، والاقتصادي، والسياسي، قائلا انها اصبحت مدينة يقصدها السائحون من البلدان العربية.

واعرب عن تمنياته بالتوفيق للمحافظ الجديد فرست صوفي في مهام عمله، مؤكدا على ضرورة مواصلة المسير وحث الخطى نحو انجاز المشاريع الخدمية والعمرانية في المحافظة.