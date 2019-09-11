انكلترا تواصل انتصاراتها بخماسية في مرمى كوسوفو

واصل المنتخب الإنكليزي لكرة القدم، زحفه نحو يورو 2020 الصيف المقبل، بفوز جديد وكبير على ضيفه كوسوف بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وسجل أهداف المنتخب الإنكليزي رحيم ستيرلنغ وهاري كين في الدقيقتين 8 و19، وسجل الثالث فوجفودا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 38، قبل ان يضيف سانشو الهدف الرابع للإنكليز في الدقيقة 44، علماً بأن كوسوفو افتتحت التسجيل في الدقيقة الأولى.

وانتهى الشوط الأول 4-1، بينما سجل سانشو الهدف الخامس للإنكليز والثاني له في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

أما كوسوفو فسجلت الهدفين الثاني والثالث في الدقائق 49 و 55 عن طريق بيراشا، صاحب الهدف الأول، وموريكي من ضربة جزاء.

ورفع المنتخب الإنكليزي رصيده إلى 12 نقطة من 4 مباريات في صدارة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد كوسوفو عند 8 نقاط في المركز الثالث.