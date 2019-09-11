ايران تعلن توجه عشرات الالاف من الزوار الى كربلاء عبر مهران

قال القنصل الايراني في مدينة كربلاء في العراق مير مسعود حسينيان إن أكثر من 80 الف زائر ايراني توجهوا الى العراق خلال 48 ساعة عبر منفذ مهران الحدودي.

وتوقّع حسينيان، زيادة عدد الزائرين الايرانيين المتوجهين لزيارة الامام الحسين والعتبات الدينية الاخرى في العراق، وأن يصل الى الذروة اليوم الثلاثاء.

واشاد بالتعاون الطيب القائم بين القنصلية الايرانية في كربلاء والمسؤولين العراقيين في هذه المدينة، عادّا حضور الزوار الايرانيين في مراسم يومي تاسوعاء وعاشوراء بـ”اللافت”.

ووصف مراسم عاشوراء خلال العام الحالي بأنها أقيمت بأمن وهدوء كاملين، مشيدا في ذات الوقت بجميع المسؤولين السياسيين والعسكريين والامنيين والعتبات في مدينة كربلاء.