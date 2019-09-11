بارزاني يؤشر أهمية إجراء التعداد السكاني.. الدليمي: الأجواء مناسبة لصناعة انموذج جديد بالعراق

شدد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الثلاثاء على ضرورة عدم تسييس التعداد السكان المزمع اجراؤه العام المقبل.

واستقبل بارزاني، اليوم وزير التخطيط العراقي نوري صباح الدليمي، وبحث معه جملة من الملفات.

في مستهل اللقاء، أشاد وزير التخطيط العراقي بتجربة إقليم كوردستان، وقال: “نقدر تجربة إقليم كوردستان، وهي تجربة ناجحة وراسخة”.

وأضاف: “هناك فرصة جيدة لحل الإشكالات كافة استناداً الى الدستور، والأجواء مناسبة جداً لصناعة نموذج جديد في العراق”.

من جانبه، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، أن حكومة الإقليم أبدت استعدادها وحسن نيتها لحسم الخلافات بموجب الدستور، وقال: “نأمل أن تبدأ حقبة ايجابية جديدة في العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان بالشكل الذي يراعي الشراكة الحقيقية، والتوازن، والتوافق”.

وتطرق الجانبان في الاجتماع، الى التعداد السكاني المزمع إجراؤه عام 2020، حيث قال بارزاني بهذا الصدد: “إن التعداد السكاني خطوة مهمة لجمع المعلومات والبيانات، وهو وسيلة مساعدة جداً في التخطيط، إلا أن حكومة إقليم كوردستان لديها ملاحظات، لا بد من مراعاتها، إزاء آلية إجرائه”.

وأعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان عن أمله بأن لا يُستخدم التعداد السكاني لأهداف سياسية ضد أي من المكونات.