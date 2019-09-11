بالفيديو… تقرير لمنظمة الصحة العالمية :800 ألف شخص ينتحرون كل عام

تقرير لمنظمة الصحة العالمية بثته قناة الغد:

تزامناً مع إحتفاء الأمم المتحدة بالعاشر من سبتمبر من كل عام يوماً للتصدي لظاهر الانتحار.. بثت قناة الغد تقريراً عن هذه الظاهرة يتضمن آخر إحصاءات منظمة الصحة العالمية والذي يشير إلى أن كل عام ينتحر 800 ألف إنسان حول العالم، ووضعت منظمة الصحة العالمية هدفًا دولياً تسعى لتحقيقه بحلول العام 2020 ويتمثل في خفض معدلات الانتحار بنسبة 10%.

وأشار التقرير إلى أنه في كل يوم يضع أكثر من 2191 شخص في العالم تقريبا حدًا لحياتهم بالإنتحار.. ذلك فقًا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، وأوضح التقرير الذي بثته قناة الغد أن هناك إنسانًا ينتحر كل 40 ثانية.

وأشار تقرير قناة الغد أن عدد من يفقدون أرواحهم بسبب الانتحار كل عام يفوق عدد قتلى الحروب، وكذلك فإن عدد المنتحرين كل عام أكثر ممن تقتلهم الأمراض والأوبئة الفتاقة، مشيرًا إلى أن الانتحار هو ثاني أكبر سبب لوفاة الالذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 /29 ” عامًا، كما أنه ثانى أكبر سبب لوفاة الفتيات بين الفئة العمرية 15/ 19- عامًا بعد نسبة الوفيات أثناء الحمل والولادة .

وأوضح التقرير أن أساليب ووسائل الشنق.. وتناول السم.. وإطلاق الرصاص أكثر طرق الانتحار شيوعًا، كما تأخذ البلدان التي يعاني سكانها من إنخفاض الدخل بنحو 79% من أكثر الدول التي تزداد فيها حالات الانتحار فى العالم، أما على مستوى الوطن العربي فقد أشار التقريرإلى أن هناك 4 حالات انتحار بين كل 100 ألف إنسان فى الوطن العربي.

وأشار تقرير الغد أيضاً أن الاحصائيات تشير إلى أن نحو 90% ممن يحاولون الانتحار يعانون من مشاكل نفسية سيئة، ومن بين الأمراض النفسية الأكثر شيوعاً وتسبب الانتحار،مرض الاكتئاب الحاد، و ومرض الفصام ومرض اضطراب الشخصية الحدية، وكذلك الإدمان و المرور بتجارب مؤلمة سواء على الجانب الاجتماعي أو الجانب العملي.

