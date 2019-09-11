بالوثيقة.. افواج طوارئ بغداد تمنح الاجازة الإجبارية للملتزمين والمتميزين

كشفت وثيقة أمنية صادرة عن مديرية افواج طوارئ بغداد عن المشمولين بإجراءات الاجازة الإجبارية للعسكريين السنوية.
وطبقا للوثيقة أن ” المنتسبين المشمولين بالاجازة الإجبارية البالغة (١٥ يوما) ستكون للملتزمين والمتميزين في واجباتهم”.
كشفت وثيقة أمنية صادرة عن مديرية افواج طوارئ بغداد عن المشمولين بإجراءات الاجازة الإجبارية للعسكريين السنوية.
وطبقا للوثيقة أن ” المنتسبين المشمولين بالاجازة الإجبارية البالغة (١٥ يوما) ستكون للملتزمين والمتميزين في واجباتهم”.
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