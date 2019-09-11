بالوثيقة.. افواج طوارئ بغداد تمنح الاجازة الإجبارية للملتزمين والمتميزين

كشفت وثيقة أمنية صادرة عن مديرية افواج طوارئ بغداد عن المشمولين بإجراءات الاجازة الإجبارية للعسكريين السنوية.

وطبقا للوثيقة أن ” المنتسبين المشمولين بالاجازة الإجبارية البالغة (١٥ يوما) ستكون للملتزمين والمتميزين في واجباتهم”.