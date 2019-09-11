بينهم المالكي وعلاوي.. مصادر تكشف عن منافسة بين اربعة أسماء لمناصب نواب رئيس الجمهورية

كشفت مصادر سياسية، اليوم الجمعة، عن منافسة بين أربعة أسماء لشغل منصب نائب رئيس الجمهورية، مبينة ان الأسماء المرشحة بينها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف المنبر اياد علاوي.

وقالت المصادر لـ “الغد برس”، ان “الكتل السياسية أبلغت ممثليها داخل مجلس النواب بالتهيؤ للتصويت على اختيار ثلاثة مرشحين لمنصب نائب رئيس الجمهوريـة في الجلسات الاولى من الفصل التشريعي الجديد للبرلمان”.

وأضافت ان “المنافسة على شغل مناصب نواب رئيس الجمهورية بدا باتفاق سابق عند تشكيل الحكومة والذي كان يتضمن تعيين 3 نواب لرئيس الجمهورية أحدهم من الإصلاح والثاني من الفتح والثالث من القوى السُنية”.

وأشارت الى ان “الأسماء المرشحة لشغل مناصب نواب لرئيس هي نوري المالكي، وسليم الجبوري، وإياد علاوي واسامة النجيفي أو أحد الشخصيات التركمانية والتي تطالب بالمنصب باعتبارها مكونا ثالثا”.