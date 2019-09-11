تعرف على السيرة الذاتية لنائبي رئيس اقليم كوردستان

أعلن رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان، فوزي حريري، أن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، أصدر أمراً بمباشرة نائبيه مهامهما.

وجاء في نص البيان “أصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في مطلع هذا الأسبوع، يوم الأحد 8 من أيلول 2019، أمراً يقضي بمباشرة جعفر مصطفى علي ومصطفى قادر مصطفى، مهامها نائبين لرئيس إقليم كوردستان”.

السيرة الذاتية لنائبي رئيس اقليم كوردستان:

– جعفر مصطفى علي

‏ولد في منطقة قره داغ عام 1956، وانضم لصفوف البيشمركة عام 1969، وفي عام 2004 أصبح نائباً في برلمان إقليم كوردستان.

شغل منصب وزير البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، كما شغل منصب قائد الوحدة 70 في قوات البيشمركة، وهو عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني.

– مصطفى قادر مصطفى

ولد عام 1958 في منطقة قلعة دزة، وانضم لصفوف الاتحاد الوطني الكوردستاني عام 1978، وانضم لصفوف البيشمركة بتاريخ 16/4/1980.

كان سجيناً سياسياً بين عامي 1990 و1991، وفي عام 1995 أصبح عضواً قيادياً في الاتحاد الوطني الكوردستاني، كما شغل مناصب مختلفة في البيشمركة.

كان نائباً في أول دورة لبرلمان إقليم كوردستان، وأصبح عضواً في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني بعد المؤتمر الثاني عام 2001، وشغل منصب نائب القائد العام لبيشمركة الاتحاد الوطني الكوردستاني.

بين عامي 1998 و2001 شغل منصب وزير الداخلية في إدارة السليمانية، وهو المسؤول الإداري والمالي في حركة التغيير.