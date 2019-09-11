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جامعة بغداد تدخل تصنيف التايمز البريطانية للمرة الثانية على التوالي

حققت جامعة بغداد للعام الثاني على التوالي، انجازاً جديداً في تصنيف التايمز البريطاني لافضل الجامعات العالمية بأصداره السادس عشر للعام 2020، بتحقيقها مرتبة (801-1000) من اصل (1396) جامعة داخلة في التصنيف و بأشتراك 1800 جامعة تم تقييمها من 92 دولة وبزيادة (138) جامعة مصنفة مقارنة بالعام الماضي.

ويعد هذا الانجاز تحقيقاً للهدف الاول من اهداف البرنامج الحكومي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (اعتبار دخول الجامعات العراقية في التصنيفات العالمية كهدف ومؤشر لجودة التعليم العالي في العراق) وتنفيذاً  للخطة الستراتيجية لجامعة بغداد (2018-2022).

وتقوم التايمز البريطانية بتصنيف الجامعات العالمية، على وفق خمسة معايير اساسية منها ( التدريس، البحث العلمي، نسبة الاقتباس، الواردات الصناعية والسمعة الدولية).

وقد صنف جامعتان عراقية فقط لسنة 2020 و هي (جامعة بغداد للعام الثاني و الجامعة التكنولوجية لهذا العام ) وهذه هي الخطوة الاولى للجامعة التكنولوجية في الدخول ضمن تصنيف التايمز البريطاني.

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