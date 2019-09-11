حكومة الاقليم تبحث ثلاثة محاور “عراقية – كوردستانية” رئيسة

تعقد حكومة اقليم كوردستان يوم غد الاربعاء اجتماعاً برئاسة مسرور بارزاني لمناقشة عدد من المحاور التي تتعلق بالساحتين الكوردستانية والعراقية.

وابلغ مصدر مطلع ان الاجتماع تم تخصيصه لمناقشة العديد من المحاور، مستدركا ان هناك ثلاثة محاور رئيسة للمناقشة، منها طرح نتائج الاجتماع المشترك بين حكومة الاقليم والكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي الذي عقد في الثامن من الشهر الجاري.

وتابع ان الاجتماع سيناقش أيضاً محوراً رئيساً آخر وهو الحوار بشأن التأثيرات والمخاطر التي من المتوقع ان تنجم عن اجراء مشروع التعداد العام للسكان في العام المقبل 2020 في جميع مناطق العراق.

ولفت المصدر الى ان المحور الرئيس الاخر للاجتماع سيكون التباحث بشأن عدد من المسائل المتعلقة بوزارة المالية.