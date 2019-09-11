رحيل الأكاديمي والباحث في التاريخ البروفيسور قيس فرو

كتب : شاكر فريد حسن

غيب الموت الأكاديمي المعروف والباحث في التاريخ البروفيسور قيس فرو، بعد معاناة شديدة مع مرض عضال لم يمهله طويلًا.

والراحل قيس فرو هو كاتب وباحث ومؤرخ متخصص بتاريخ الشرق الاوسط، له عشرات الدراسات والابحاث القيمة، وهو من مواليد العام 1944 في بلدة عسفيا الرابضة على جبال الكرمل، أنهى دراسته الابتدائية في قريته، والثانوية في الكلية العربية الارثوذكسية بحيفا، والأكاديمية في جامعة حيفا، ونال الدكتوراه من احدى جامعات فرنسا عن اطروحته ” علاقة مارسيليا مع الامبراطورية العثمانية ومصر “، ثم حصل على درجة البروفيسوراه. وفي العام 1980 دخل المسار الاكاديمي في قسم الدراسات الشرق أوسطية بجامعة حيفا، وأشغل منصب رئيس القسم بين السنوات 1997- 2000.

وانجز قيس فرو العديد من الأبحاث والمؤلفات باللغة الانجليزية، وهي : “الحرير في لبنان- تغيرات اقتصادية اجتماعية، من تاريخ الدروز في الدولة اليهودية تاريخ مختصر، خلق لبنان – القومية والدولة تحت الانتداب، تغير مفهوم الامة- صعود العروبة ومشكلة القومية، لبنان تحدي الاختلاف.

وله بالعربية كتاب ” المعرفة في الغرب ( مقاربات فلسفية، علمية، وأدبية ).

رحم اللـه البروفيسور قيس فرو، ووفاته تشكل خسارة فادحة بكل المقاييس للمجتمع العربي الفلسطيني، وللمشهد الاكاديمي والفكري والمعرفي والبحث التاريخي، وعاشت ذكراه خالدة.