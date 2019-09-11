شمول الفي مزرعة بالخطة الشتوية للموسم المقبل في الزبير من أصل 6 آلاف لا تملك عقوداً رسمية

كشفت دائرة زراعة قضاء الزبير، الاربعاء (11 ايلول 2019)، عن شمول 2000 مزرعة بالخطة الزراعية من اصل 6000 مزرعة ضمن حدود القضاء، مبينة أن الـ4000 مزرعة لم يستحصل اصحابها عقودهم المبرمة مع وزارة الزراعة.

وقال مدير زراعة الزبير خليل ناصر إن “مجموع مزارع الزبير المسجلة هي 6000 مزرعة، 2000 يمتلك اصحابها عقودا مع وزارة الزراعة، اما البقية فهي دون عقود زراعية”.

وبين ناصر، ان “معظم اصحاب الـ4000 مزرعة قدموا معاملات استحصال عقود زراعية، لكن شرط من شروط تجديد العقود هو موافقة وزارة النفط حسب توصيات وزارة التخطيط”، كاشفا عن “عدم موافقة وزارة النفط على منح عقود زراعية جديدة حتى في الاراضي التي لا تحتوي على استكشافات نفطية الامر الذي جعل الكثير من المزارع دون عقود”.

وأوضح ان “وزارة الزراعة وضمن التوصيات والخطط الجديدة سوف تقدم خدماتها ودعمها للمزارع المتعاقدة فقط والبالغ عددها 2000 مزرعة في قضاء الزبير”، داعيا الى “غلق الحدود ومنع استيراد الطماطم من اجل دعم المنتوج المحلي الذي يتعرض منتجيه لخسائر فادحة سنويا بسبب الحدود المفتوحة خلال فترة الموسم”.