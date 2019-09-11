فرنسا تبدي استعدادها لدعم كوردستان بعدة مجالات

استقبلت رئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق، الثلاثاء، في مبنى البرلمان، اوليفي ديكوتينيز، القنصل الفرنسي العام في اقليم كوردستان، مؤكدين على ضرورة حل المسائل العالقة بين اربيل وبغداد وفق الدستور.

وناقش الجانبان اخر المستجدات السياسية على صعيدي الاقليم والعراق، واشارت فائق الى الدور الذي تلعبه رئاسة برلمان كوردستان في توحيد الاصوات مع عدد من القوى السياسية في الاقليم، حول اعادة كتابة الدستور، والاصلاح، وترسيخ الامن وتقديم الخدمان للمواطنين وزيادة التعاون بين الاقليم وبغداد وايجاد الحلول الجذرية للمشاكل العالقة ضمن اطار الدستور.

وشمل محور اخر من اللقاء، العلاقات التأريخية بين الكورد وفرنسا، اذ اعربت رئيسة برلمان كوردستان، عن شكرها لفرنسا شعبا وحكومة على مواقفها الداعمة للكورد وقوات البيشمركة في حربه ضد تنظيم داعش، داعية الى توفير فرص اكثر للتعاون بين برلمان كوردستان وفرنسا، على جميع الاصعدة.

بمقابل ذلك، اعرب القنصل الفرنسي العام في اقليم كوردستان، عن استعداد بلاده للتعاون ودعم اقليم كوردستان في سبيل تثبيت الامن والاستقرار السياسي والاقتصادي وحل المشاكل العالقة بين حكومتي الاقليم والاتحادية وفق الدستور.