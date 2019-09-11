مذبحة الحادي عشر من ايلول

احمد كاظم

في ذكرى مذبحة 11 ايلول 2001 اعتادت الادارات الامريكية ان تضع الزهور و تذرف دموع التماسيح على قبور الامريكان الابرياء الذين قتلهم الارهاب السعودي الوهابي.

بعد مذبحة البرجين في نيويورك المرتشي جورج بوش الابن هرّب القتلة السعوديين بطائرة خاصة بالرغم من الحظر الجوي .

المرتشي جورج بوش استجاب لطلب بندر بن سلطان سفير السعودية في امريكا و هرّب القتلة السعوديين من العائلة المالكة لان علاقته مع بندر بن سلطان (عاطفية و تجارية).

مذبحة ايلول كانت بداية للإرهاب السعودي الوهابي انتشر بعدها في اوربا و قتل الابرياء في الكنائس و المدارس و الاسواق تحت سمع وبصر قادة هذه الدول الذين صمتوا بسبب الرشوة و بيع السلاح.

الشرق الاوسط نصيبه من الارهاب السعوي قتل الابرياء و الدمار في العراق و سوريا و ليبيا و اليمن لان الخليج الوهابي بقيادة السعودية هو المجنّد و الممول للإرهاب في العالم.

قادة الدول الاوربية خاصة البريطانيين و الفرنسيين و الالمان ساروا على نهج القادة الامريكان باحتضان الارهاب الوهابي بقيادة السعودية بسبب الرشوة و بيع السلاح السكراب.

الشرير اوباما احتضن داعش السعودية الوهابية ببدعة (المحافظة على ارواح الجنود الامريكان) بينما السبب هو الرشوة و بيع السلاح خاصة بعدما رحّب به المقبور الملك عبدالله بقوله (انت منّنا) اشارة الى اصله الاسلامي.

الشرير اوباما وصل به الغدر و الاستهتار بضحايا مذبحة ايلول الى معارضة قانون جيستا لتعويضهم.

نفاق ما بعده من نفاق: كل سنة في ذكرى مذبحة 11 ايلول ملوك السعودية وامراؤها يعزّون الادارات الامريكية مع انهم من قتل الامريكان الابرياء.

ختاما: الارهاب السعودي الوهاب يسود العالم لان قادة الغرب احتضنوه بسبب الرشوة و الهدايا و بيع السلاح السكراب.

الرحمة على ضحايا الارهاب الوهابي الابرياء في العالم و الصبر الجميل لأهلهم و محبيهم.