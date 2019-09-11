موقع سعودي يقول زيارة ترمب للدنمارك الملغاة كلفتهم ٥٩٢ الف دولار،

نعيم الهاشمي الخفاجي

الدنمارك وبقية الدول الاوروبية لايوجد عندهم شيء مخفي كل الامور بالعلن ويحكمهم دستور، الاموال المخصصة لاستقبال الضيوف محددة وتصرف وفق ظوابط، المبلغ المخصص قدره ٥٩٢ الف دولار لاستقبال وضيافة رئيس الولايات المتحدة المستر ترمب صاحب شركات حلب ابقار الخليج السمينة هذا المبلغ يعتبر متواضع، لو تم مقارنته بالمبالغ التي تصرفها ابقار الخليج لاستقبال رؤساء الدول الكبرى وبالذات الحلاب ترمب، يصرفون مليارات ويهبون له ولبناته مليارات الدولارات، هدايا لاتقدر بثمن، بينما الهدايا التي يقدمها ملوك وزعماء الغرب لضيوفهم لاتتجاوز تحف بسيطة وعادية تمثل بعض الاعمال اليدوية والتحفية الخاصة ببلدانهم، بزيارة ترمب لابقار الخليج حلبهم في ٥٠٠ مليار دولار، نعرف ساسة عراقيين وعرب زاروا دول الغرب وامريكا لم يعطوهم هدايا وانما هدايا ملايين الدولارات مخصصوصة لابقار الخليج، لان ابقار الخليج يبددون اموال شعوبهم ويوزعوها ويهبوها بما تشتهي انفسهم، الامير يوزع لضيوفة ولكل شخص يلتقي به مبالغ مالية وكل حسب حجمه ووزنه بالمجتمع، شاهدت ذلك عندما كنت محتجزا في السعودية كل شخص يلتقي مع الملك يعطوه ١٠٠٠٠٠ ريال والذي يقابل ولي العهد يعطوه ٥٠ الف ريال والذي يقابل وزير الدفاع يعطوه ٣٠ الف ريال وسائر الامراء مابين خمسة الاف ريال الى عشرة الاف ريال، نضع اليكم نص الخبر بشكل كامل وبدون زيادة ونقص نقلا عن الموقع الخليجي التالي

كوبنهاغن: «الشرق الأوسط أونلاين»

ذكر تقرير إخباري، اليوم (الاثنين)، أن الشرطة الدنماركية حددت تكاليف الزيارة التي كانت مقررة للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الدولة الاسكندنافية، والتي ألغيت قبل فترة بسيطة من موعدها المقرر، بمبلغ 4 ملايين كرونر (592 ألف دولار).

وتضمنت النفقات تعويضات عن إجازات الموظفين الملغاة، بالإضافة إلى إلغاء الاستضافة التي كان مخططاً لها، وتكاليف المعدات والوقت المستغرق في التخطيط، وذلك بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة العامة الدنماركية «دي آر».

وتجدر الإشارة إلى أنه كان من المقرر أن يزور ترمب الدنمارك يومي 2 و3 من سبتمبر (أيلول) الحالي، غير أنه ألغى الزيارة قبل 12 يوماً من الموعد المقرر لها.

وجاء الإلغاء بعد تصريحات ترمب التي تصدرت العناوين الرئيسية للأخبار، والتي تفيد بأنه مهتم بشراء غرينلاند، وهي منطقة تابعة للدنمارك تقع قرب القطب الشمالي وتتمتع بحكم شبه ذاتي.

إلا أن كبار السياسيين في غرينلاند، وفي الدنمارك أيضاً، ومن بينهم رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن، قالوا إن غرينلاند ليست للبيع.

انتهى الخبر، المواقع السعودية آخر المواقع التي تتحدث عن كلفة زيارات الوفود للدنمارك، المبالغ التي تصرفها السعودية لاستقبال ترمب تصل للمليارات والهبات والهدايا تصل للمليارات وقضية الحلب ماشاء الله الحلب مستمر ليل نهار، في دول اوروبا هناك قوانين ودساتير حاكمة لايستطيع زعماء بلدان اوروبا ان يهدون مبالغ بالمليارات لكل من هب ودب مثل مايفعل حكام الخليج بسرقة ثروات شعوبهم وثروات الاجيال اللاحقة.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.