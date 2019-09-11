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نحن النار والحطب!!

“نارهم تاكل حطبهم” , هذا مثل شائع ومعروف في مجتمعنا , وخلاصته أن الآخر الذي لا تحبه , تتمنى له أن يستهلك حياته وما عنده في صراعات متنامية مع بعضه البعض , كتقاتل الأخوة فيما بينهم والأقارب وأبناء العائلة الواحدة.

أي أنهم بدل أن يكونوا متوحدين متعاضدين , يتحولون إلى أعداء يقاتل بعضهم البعض.

وفي مجتمعاتنا أمثلة على هذا السلوك.

ويبدو أن نظرية “فرق تسد” قد تم إستهلاكها في القرن العشرين , وأدت إلى إتخاذ نظرية قائمة في المجتمع وهي نظرية “نارهم تاكل حطبهم”!

ولتحقيق التعبير الفعلي والعملي عنها , لا بد من صناعة النار ’ وتبين أن الدين هو النار , ويمكن للدين أن يلتهب بتفاعلات معينة وبسيطة , وذلك بأن يتحول الدين إلى قوة سياسية , وأن يتم إنشاء أحزاب سياسية قادرة على التوصل إلى الحكم , عبر آليات وتفاعلات ذات تداعيات إحراقية , ومديات إشتعالية فائقة.

وكان لا بد للديمقراطية أن تكون لكي تأخذ هذه الأحزاب دورها , فالتجربة الجزائرية قبل بضعة عقود , أوضحت ذلك , وأن جميع الأحزاب الدينية وغيرها , يمكنها أن تتحول إلى نيران تحرق الوطن والشعب , وتؤدي المهمة وتصنع رمادا ودخانا.

فالمنطقة بودقة الأديان , وفيها منطلقاتها وتداعيات إختلافاتها وصيروراتها الدامية.

وهكذا حملت الديمقراطية رايات الأحزاب الدينية , التي لا تفهم فيها , وإنما تحسب ما وُهِبت من السلطة والقوة نعمة من ربها , وإرادة لا بد لها أن تقاتل الآخرين من أجلها , وأن تسفك الدماء , وتكسب الشهادة , بمقاتلة الآخر من دينها , لأنه كافر وخارج عن طاعة ربّها , ووفقا لذلك فأنها إنطلقت في مشاريع الرماد والدخان , وأسست لسلوكيات لم تعرفها الأجيال , وباركتها القوى ذات المصالح والأهداف.

التي بعد أن صنعتها وآزرتها , ووضعت لها خارطة السلوك العسير , وحسبتها أمورا داخلية , لا تريد أن تتدخل بها.

وعليه فأن المنطقة ربما ستبقى مشتعلة , والأجيج سيزداد تصاعدا , والدماء سفكا , وسيتحول كل ما فيها إلى رماد ودخان.

وليفرح الآخرون السعداء , الذين اكتفوا بغيرهم , وما أسعد هذا النجاح والفوز الكبير.

وتلذذوا أيها العرب برماد وجودكم , ودخان ويلاتكم وقهركم بدينكم!!

فهل أن الذات العربية تكنز العدوان؟!!

د-صادق السامرائي

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