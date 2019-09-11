نيجيرفان بارزاني معزياً بحادث كربلاء: كوردستان مستعدة لاستقبال ومعالجة المصابين

قدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، تعازيه لذوي ضحايا حادث التدافع الذي وقع خلال إحياء مراسم ذكرى عاشوراء في مدينة كربلاء.

وقال بارزاني في بيان “نعرب عن خالص تعازينا لذوي ضحايا حادث اليوم في كربلاء، والذي وقع نتيجة التدافع خلال إحياء مراسم دينية شيعية، وأسفر عن فقدان 30 شخصاً حياتهم، وإصابة عشراتٍ آخرين”.

واضاف “نشاطر ذوي الضحايا هذا المصاب، ونسأل الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، كما نتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونؤكد استعداد إقليم كوردستان لاستقبال المصابين وتقديم العلاجات الطبية لهم”.

واعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الوفيات والمصابين جراء التدافع والاختناق اثناء تأدية زيارة عاشوراء في مدينة كربلاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان له ان الحصيلة ارتفعت الى وفاة 31 شخصاً واصابة 100 اخرين بجروح 10 منهم حالتهم حرجة.

وتمثل ركضة طويريج واحدة من اكبر التجمعات البشرية التي تحدث حول العالم وتقام سنويا ظهر يوم العاشر من محرم لإحياء مراسيم مقتل الامام الحسين بن علي.

ويشارك فيها ملايين الزائرين العراقيين والعرب والاجانب وتنطلق من منطقة قنطرة السلام في كربلاء باتجاه مرقد الامام الحسين وسط المدينة القديمة بطول يصل الى 2 كيلو متر ويزداد المشاركون فيها عاماً بعد آخر.