نيجيرفان بارزاني: هناك رغبة مشتركة بين أربيل وبغداد لحل المشاكل

قال رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الاربعاء، خلال استقباله نائب رئيس البعثة الأمريكية الجديد في العراق، براين ماكفيترز، إن هنالك رغبة مشتركة بين أربيل وبغداد لحل المشاكل، مبيناً أنه “من الضروري تكثيف الجهود والمساعي في هذا السياق”.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب رئاسة الإقليم، ، حيث أشار إلى أن نائب رئيس البعثة الأمريكية الجديد في العراق “عبر عن سعادته لزيارة إقليم كوردستان وعن التزام بلاده بالعمل مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان لقطع دابر الإرهاب وإعادة الاستقرار إلى مختلف مناطق العراق والتنسيق بين بغداد وأربيل في المجال الأمني”.

وأضاف البيان، “ناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي حضره القنصل الأمريكي في أربيل، ستيف فاغن، علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع العراق وإقليم كوردستان، ومسائل النفط والمناطق المتنازع عليها وأهميتها في استقرار العراق، والمباحثات التقنية بين إقليم كوردستان والعراق”.

من جانبه، هنأ رئيس إقليم كوردستان نائب رئيس البعثة الأمريكية الجديد في العراق، على توليه مهام منصبه الجديد متمنياً له النجاح.

كما قيّم الجانبان الأوضاع الحالية، وتبادلا وجهات النظر حول العلاقات بين أربيل وبغداد.

وأعلن نيجيرفان بارزاني، في هذا الصدد، أن لدى الجانبين رغبة لحل المشاكل، وقد كانت هناك زيارات متبادلة بين وفود من الجانبين، ورأى أن من الضروري تكثيف الجهود والمساعي في هذا السياق.