نيجيرفان بارزاني يعزي بحادثة كربلاء ويؤكد استعداد كوردستان لاستقبال ومعالجة الجرحى

أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، عن تعازيه لذوي ضحايا حادث التدافع الذي وقع خلال مراسم عاشوراء في مدينة كربلاء، فيما أكد استعداد إقليم كوردستان لاستقبال ومعالجة الجرحى.

وقال رئيس إقليم كوردستان في بيان «نتقدم بخالص عزائنا ومواساتنا القلبية إلى ذوي ضحايا الحادث الذي وقع اليوم في كربلاء، نتيجة تدافع الزوار خلال مراسم دينية شيعية، والذي أدى إلى وفاة أكثر من ٣٠ شخصاً وإصابة عشراتٍ آخرين».

وأضاف «إننا إذ نشاطر ذوي ضحايا هذا المصاب حزنهم العميق، نسأل الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، متمنين الشفاء العاجل للجرحى».

وأكد نيجيرفان بارزاني استعداد إقليم كوردستان لاستقبال الجرحى وتقديم العلاجات الطبية لهم.

وكان تدافع قد حدث في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بين المشاركين في مراسم عاشوراء في كربلاء، ما أسفر عن مقتل 31 شخصاً، وإصابة أكثر من 100 آخرين، بحسب الحصيلة التي أعلنتها وزارة الصحة العراقية، فيما وردت أنباء فيما بعد عن ارتفاع حصيلة الضحايا.