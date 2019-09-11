وزارة الهجرة : عودة ( 129 ) نازح لمناطق سكناهم الاصلية في القائم

استمرارا للعودة الطوعية …
اعلنت وزارة الهجرة و المهجرين عن عودة (129) نازحا من مخيمات النزوح في المحافظة إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء القائم بمحافظة الأنبار .
و ذكر مدير فرع الوزارة في محافظة الانبار مصطفى حامد سرحان انه ” تم إعادة (129) نازحاً من مخيمات النزوح في مناطق بزيبز و المدينة السياحية وعامرية الفلوجة إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء القائم “.
و تابع سرحان أن ” كادر فرع الوزارة في محافظة الانبار استقبل العائدين بالتنسيق المباشر مع وزارة النقل و محافظة الانبار و قيادة عمليات الانبار بعد استكمال كافة الإجراءات الإدارية والأمنية لعودة الاسر النازحة “.
قسم الاعلام