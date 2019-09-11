وزارة الهجرة : عودة 94 لاجئا عراقيا من تركيا ضمن برنامج ” العودة الطوعية “

عاد 94 لاجئا عراقيا اليوم من الجمهورية التركية إلى البلاد ضمن برنامج الرحلات الأسبوعية ” للعودة الطوعية ” .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب اصغر دوسة أن ” مكتب الوزارة في تركيا وبالتنسيق مع السفارة العراقية لدى أنقرة ووزارة النقل العراقية ، وفّرت الوزارة حافلات نقلت اللاجئين العراقيين من الأراضي التركية إلى أرض الوطن وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع إلى قضاء زاخو بدهوك بعد استكمال إجراءات دخولهم البلاد ” ، مبينا ان هؤلاء اللاجئين عادوا من محافظات ( انقرة ، جروم ، اسكي شهير ، سامسون ، زونجل داك ، زوكلندا ، كوتاهيا ، جانكري ومحافظة طرابزون) .

واشار دوسة الى ان الوزارة سجلت عودة (1449) لاجئا عراقيا من الجمهورية التركية خلال الاشهر الثلاثة الماضية ، مؤكدا استمرار الوزارة بإعادة العراقيين من الجمهورية التركية إلى مناطقهم المحررة مجانا .

قسم الاعلام