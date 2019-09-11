وزير الخارجية يدعو الشركات الأردنيّة إلى الاستثمار في العراق في مجال إعادة إعمار البنى التحتـيّة

بغداد/ الغد برس:دعا وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، اليوم الثلاثاء، الشركات الأردنيّة إلى الاستثمار في العراق في مجال إعادة إعمار البنى التحتـيّة.وقال مكتبه الاعلامي، في بيان ان “وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، التقى وزير الخارجية الأردنيّ أيمن الصفديّ على هامش اجتماعات مجلس الجامعة العربيّة الدورة 152 العاديّة على المُستوى الوزاريّ”.واضاف انه “ناقش الوزيران سُبُل تعزيز التعاون بين بغداد وعمّان في المجالات الاقتصاديّة، والتنمويّة، والقطاعات الأخرى”.ودعا الوزير الحكيم الشركات الأردنيّة إلى “الاستثمار في العراق في مجال إعادة إعمار البنى التحتـيّة”، مُعرباً عن “تطلّع بغداد لمدّ جُسُور التشاور السياسيّ في مُختلِف القضايا التي تحظى بالأولويّة لدى البلدين”.وتابع البيان انه “جرى في اللقاء استعراض التطوُّرات الإقليميّة، وأهمّية التنسيق الأمنيّ، ومكافحة الإرهاب، واتفقا على مُواصلة اللقاءات، والتشاور؛ لتدعيم آليّات العمل المشترك لمُواجَهة التحدّيات الراهنة، وبما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربيّة”.