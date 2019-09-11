31 قتيلا في تدافع خلال إحياء ذكرى عاشوراء بمدينة كربلاء العراقية

لقي ما لا يقل عن 31 شخصا حتفهم وأصيب 102 آخرون يوم الثلاثاء خلال إحياء ذكرى عاشوراء في مدينة كربلاء بجنوب العراق، فيما وصفه مسؤولون بضريح الإمام الحسين بأنه تدافع.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى الذي أعلنته وزارة الصحة العراقية في ظل وجود تسعة أشخاص على الأقل في حالة حرجة. وقال متحدث باسم وزارة الصحة إن 30 شخصا لقوا حتفهم في موقع الحادث بينما لفظ شخص أنفاسه الأخيرة في المستشفى.

ولم تكشف الوزارة عن كيفية مقتل هؤلاء لكن المسؤولين بالضريح أبلغوا رويترز بأن التدافع وقع قبل نهاية إحياء الذكرى بوقت قصير مع وصول‭‭‭ ‬‬‬آلاف الزوار مهرولين عند مدخل الضريح.

وأظهرت صور جرى تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الناس ينزفون وهم يرقدون في أحد الممرات بينما يحاول زوار آخرون مساعدتهم.

وعبر عادل عبد المهدي رئيس الوزراء عن تعازيه لذوي الضحايا بينما زار وزير الصحة المصابين في المستشفى.

إعداد محمد فرج للنشرة العربية – تحرير حسن عمار