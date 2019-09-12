أين عُقد أول مؤتمر لنصرة الإمام الحسين ع ، و من هي أول شهيدة ، و من هو أول جاسوس ، و غير ذلك من الأسئلة التي تم الإجابة عليها في الأوليات التالية :

أوائل ثورة الحسين (60) من (300)

القسم السادس

عشر أوليات

* أول من قضى على قتلة الإمام الحسين المختار بن أبي عبيد الثقفي عام 65 هـ ولد في السنة الأولى الهجرية و أستشهد عام 67 هجرية / 622 م – 67 هـ / 686 م) قائد عسكري طالب بدم الإمام الحسين بن علي وقتل جمعاً من قتلته ممن كان بالكوفة وغيرها أمثال عمر بن سعد وعبيد الله بن زياد وحرملة بن كاهل وشمر بن ذي الجوشن وغيرهم، سيطر على الحكم بالكوفة ورفع شعار “يا لثارات الحسين” وكان يخطط لبناء دولة علوية في العراق، وقد قُتل في الكوفة عام 67 للهجرة على يد جيش مصعب بن الزبيروقد قتله أخوان من بني حنيفة أحدهما طرفة والآخر طراف ابنا عبد الله بن دجاجة. دفن في الكوفة قرب مسجدها وكان لثورة المختار دور كبير في نشر التشيّع وتوسيع رقعته.

* أول صارخة بالمدينة عن الإمام الحسين أم سلمة زوج النبي ص ، و هي هند بنت أبي أمية المخزومية هي إحدى زوجات الرسول محمد ص ، ومن السابقين الأولين في الإسلام، كانت زوجة لأبي سلمة بن عبد الأسد، وهاجرت معه الهجرة الأولى إلى بلاد الحبشة، وأنجبت منه أربعة أبناء، وقيل: إنها أوَّل امرأة خرجت مهاجرةً إلى الحبشة، وأول ظعينة دخلت المدينة. ولمَّا توفي أبو سلمة سنة 4 هـ إثر جرح أصابه في غزوة أحد، تزوجها النبي محمد.

* أول من مثل واقعة كربلاء العلامة المجلسي ولد 1037 توفي عام 1110 هـ محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود علي المجلسي المعروف بالعلامة المجلسي أو المجلسي الثاني، من فقهاء الشيعة ومحدثيهم المعروفين، صاحب المصنفات الكثيرة منها موسوعة «بحار الأنوار» والتي تعدّ أكبر دائرة معارف روائية شيعية، كما كان له منزلة ونفوذ في البلاط الصفوي.

* اول عمران في كربلاء المقدسة بدأ يوم الثالث عشر من محرم الحرام عام61 هجرية ، 680 ميلادية ، بعد دفن الإمام الحسين ع مباشرة … و أصبحت محط أنظار الملايين من محبي الإمام الخالد ..

* أول مؤتمر لنصرة الإمام الحسين عقد بدار سليمان بن صرد الخزاعي 60 هـ ، و هو زعيم حركة التوابين الذي استشهد في معركة عين الوردة ، و عمره (93) عاما ً ، عام 65 هجرية ، و كان من أصحاب النبي محمد ص ، و الإمام علي ع ، و شارك معه في معركة صفين ، و قد استشهد معه في معركة عين الوردة كثيرون ، رماه يزيد بن الحصين بسهم فوقع، شهيدا ً.

* أول قائد يقول لأتباعه أنتم في حل من بيعتي ، وهذا الليل فاتخذوه جملاً ، هو الإمام الحسين ليلة العاشر من محرم 61 هجرية 680 ميلادية في كربلاء المقدسة .

* أول إمرأة شهيدة في كربلاء قمرى أم وهب زوج الشهيد عبد الله الكلبي ( ثاني شهيد) قتلها رستم بعمود ، بعد إستشهاد زوجها ، في يوم عاشوراء ، فمشت إلى مصرعه وجلست عند رأسه وهي تمسح الدم والتراب عنه وتقول: هنيئاً لك الجنة، أسأل الله الذي رزقك الجنة أن يصحبني معك..

* أول من كاتب ( جاسوس ) يزيد في الحرب ضد الإمام الحسين: عبد الله بن شعبة الحضرمي إلى يزيد قال فيها : ” أمّا بعد ، فإنّ مسلم بن عقيل ورد الكوفة وقد بايعه شيعة الحسين , فإنْ كانت لك في الكوفة حاجة فأنفذ إليها رجلاً قوّياً ؛ فإنّ النعمان ضعيف أو يتضاعف”. .

* أول إمام تبقى جثته في الصحراء بدون رأس 3 أيام هو الإمام الحسين و أصحابه … و يقال أن نساء بني أسد هن أوائل من شاهدن جثته و الجثث الاخرى لأخيه و إبنه و بقية الشهداء ، عند ورودهن للحصول على الماء من نهر الفرات (!)

* أول خطيب قرأ ، أحاديث ، و سيرة عطرة و فضائل الإمام الحسين في الإذاعة العراقية هو الأخ الخطيب السيد هادي السيد جواد الحكيم ، و هو أول روحاني تم حجزه في بيته في محلة الشيخ بشار ، في الكرخ ، ببغداد ، قبل حجز و اعتقال الشهيد السيد محمد باقر الصدر ، ثم أعتقل ، و عذب أيام #صدام_المجرم . ترجمته في ( موسوعة عن قتل مراجع الدين و علماء و طلاب الحوزة الدينية لشيعة بلد المقابر الجماعية” العراق” للدكتور صاحب الحكيم ، طبعتان نفدتا.

يتبع القسم السابع

#الدكتور صاحب_الحكيم

#أطول_لوحة_في_العالم_للإمام-الحسين

لندن

أيلول 2019