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ائتلاف المالكي يفصح عن تسهيل عملية شراء العراق منظومة صواريخ روسية ويتحدى امريكا

اعلن منصور البعيجي النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي يوم الخميس ان مجلس النواب سيعمل مع بداية فصله التشريعي المقبل على توفير الاجراءات كافة القانونية الداعمة للحكومة ووزارة الدفاع لتسهيل شراء منظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية وتذليل العقبات التي تعمل امريكا على وضعها في طريق هذه الصفقة.

وقال البعيجي في بيان اليوم ان “امريكا ليست وصية على العراق وان الحكومة العراقية لها حرية اختيار البلد التي ترغب بشراء الاسلحة منه او تجهيزها باي منظومة دفاع للعراق”، مردفا بالقول انه “لن نقبل باي ضغوط تحاول ممارستها امريكا على العراق “.

واضاف “اننا سنعمل خلال الفصل التشريعي المقبل على طرح قانون اخراج القوات الاجنبية اضافة على توفير الاجواء والاجراءات المناسبة كافة لتسليح البلد وحمايته من اي اعتداء خارجي”.

وانطلقت الدعوات المطالبة بتسليح العراق بمنظومة صواريخ جوية بعد ان تعرضت مواقع عسكرية تابعة للحشد الشعبي الى قصف بطائرات مسيرة نُسبت الى اسرائيل.

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