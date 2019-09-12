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ارسلان بايز مشرفا على مكتب الرقابة في الاتحاد الوطني

قرر النائب الاول للامين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني كوسرت رسول علي، الاربعاء، تعيين القيادي في الحزب والنائب السابق لبرلمان كوردستان ارسلان بايز بمنصب المشرف على مكتب الرقابة والمتابعة في الحزب.
ووفقا لكتاب رسمي لكوسرت رسول علي بالعدد 24-ب/ج بتاريخ اليوم 11 ايلول 2019، فان النائب الاول للامين العام للاتحاد الوطني وقع على اصدار قرار جديد، يتضمن تعيين عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني ارسلان بايز كمشرف على مكتب الرقابة والمتابعة في الاتحاد الوطني الكوردستاني.
وجاء في قسم آخر من الكتاب ان هذا القرار ينفذ اعتبارا من تاريخ صدوره.

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