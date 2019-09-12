استدعاء زعيم “حراك الجيل الجديد” بقضية اختلاس اموال آلاف الاشخاص بالسليمانية

استدعت السلطات الامنية في محافظة السليمانية يوم الاربعاء زعيم حزب “حراك الجيل الجديد” شاسوار عبد الواحد في قضية مدينة ألعاب “جافي لاند”.

ومن المقرر ان يمثل عبد الواحد امام القضاء في قضية اختلاس اموال 10 آلاف شخص من مالكي الاسهم في “جلافي لاند”.

واعلن عدد من مالكي الاسهم في مدينة ألعاب “جافي لاند” بمدينة السليمانية في يوم 22 من شهر آب من عام 2019 عن اصدار محكمة السليمانية امر القاء قبض بحق عبد الواحد وفق المادة 456 من قانون العقوبات العراقي.

وكان مالكو ومستثمرو الأسهم في مدينة ألعاب جافي لاند في السليمانية قد اتهموا في صيف عام 2018 زعيم “حراك الجيل الجديد” شاسوار عبد الواحد بالاستيلاء على أموالهم.