الرئيس بارزاني يستقبل وفداً من الوطني الكوردي السوري ..هذا مابحثه الجانبان

استقبل الزعيم الكوردي، مسعود بارزاني، اليوم الخميس، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، وفداً من المجلس الوطني الكوردي في سوريا والذي ضم كل من مسؤول العلاقات في المجلس، كاميران حاجو، وعضو المجلس ، ابراهيم برو .

وذكر بيان لمكتب الرئيس بارزاني ، بأنه ” تم خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية في سوريا، والمواقف الدولية من الازمة السورية ، والمعادلات الميدانية والسياسية الحالية على المستويين السوري والاقليمي “.

اللقاء شهد كذلك تسليط الضوء ، على مواقف الأطراف الكوردية السورية المتعلقة بالأوضاع العامة السورية، ومستقبل الشعب الكوردي في هذا البلد.

كما عرض الرئيس بارزاني رأيه وتوجيهاته المتعلقة بأوضاع ومستقبل الشعب الكوردي في سوريا ، على الوفد الضيف.

هذا وكان وفد من المجلس الوطني الكوردي السوري المعارض ، قد زار مؤخرا عددا من العواصم العالمية ومنها واشنطن وموسكو وبرلين لمناقشة ملف المنطقة الآمنة المزمع إقامتها في شرق الفرات بسوريا والوضع الكوردي وتطورات الملف السوري بشكل عام .