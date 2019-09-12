الرفيق رائد فهمي يلتقي وفد مؤسسة المانية

التقى الرفيق رائد جاهد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي والنائب عن تحالف سائرون، مساء امس الاول الثلاثاء في مكتبه، وفدا من مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، برئاسة البروفيسورة هارتا دوبلر كملن وزيرة العدل الألمانية السابقة.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية في العراق، واعربت البروفيسورة إيكلمن عن شكرها للعرض الذي استمعت اليه عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق، واكدت الدعم للمساعي المبذولة لتوطيد الامن والاستقرار في العراق، وللتعاون بين البلدين على طريق تطوير وتنمية الاقتصاد العراقي. كما اكدت استعداد مؤسسة فريدريش ايبرت للتعاون مع الجانب العراقي والاسهام في إنجاح تجربته الديمقراطية.

واشار الرفيق فهمي من جانبه إلى أهمية الاستفادة من خبرات المؤسسة في مجال توطيد القيم الأساسية للديمقراطية الاجتماعية المتمثلة في الحرية والعدالة والتضامن من خلال التركيز على تثقيف المجتمع، لا سيما شريحة الشباب، فضلاً عن دعم نشاط منظمات المجتمع المدني الرامية إلى بناء جيل واع ومثقف ينهض بواقع البلاد على مختلف الصعد.