العراق يحفر 20 بئرا نفطية في الجنوب

اعلنت وزارة النفط يوم الاربعاء عن توقيع شركة الحفر العراقية عقداً مع شركة نفط ذي قار لحفر 20 بئراً في حقل الناصرية النفطي .

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج فياض حسن نعمة انه تم توقيع العقد بين شركتين ضمن القطاع النفطي لتطوير الانتاج في حقل الناصرية من خلال حفر 20 بئراً تضيف الى معدلات الانتاج في الحقل 40 الف برميل من النفط الخام ، فضلاً عن استثمار الغاز المصاحب بمعدلات تصل الى 20 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز سيتم استخدامها كوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية .

واضاف ان هذا المشروع سيفتح الباب لتوفير فرص العمل للايدي العاملة العراقية في محافظة ذي قار .

من جهته قال مدير عام شركة الحفر العراقية باسم محمد خضير ان العقد يتضمن تنفيذ عمليات حفر 20 بئراً باستخدام اربعة ابراج حديثة، وان الشركة ستوفر الامكانيات كافة لتنفيذ العقد خلال المدة المقررة والبالغة سنتان، بكلفة مالية ( 128 ) مليون دولار .