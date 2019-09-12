العراق يصدر توضيحا بشأن الغاء السعودية الرسوم عن الحجاج و المعتمرين

ذكرت الهيئة العليا للحج والعمرة يوم الاربعاء ان رسوم تأشيرة الدخول التي فرضتها السعودية على الوافدين تشمل الحجاج والمعتمرين سواء من الذين يدخلون اول مرة او اكثر من مرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني، في تصريح عممه على وسائل الاعلام اليوم، ان” السلطات السعودية اصدرت قرارا باعادة هيكلة تأشيرات العمرة والحج المعمول بها سابقا، حيث فرضت رسوم تبلغ قيمتها (300) ريال سعودي على كل تأشيرة دخول للمعتمر او الحاج، عدا الضرائب الخدمية الاخرى”.

واشار الى ان” القرار يشمل كل المعتمرين والحجاج سواء من يدخل لاول مرة او من كان قد دخل اكثر من مرة الى المملكة العربية السعودية”.

وكانت وسائل الاعلام السعودية قد اعلنت عن ألغاء رسوم تكرار العمرة البالغة 2000 ريال سعودي لمن سبق له أداء العمرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.