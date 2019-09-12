العراق يعلن مواصلة استيراد الغاز الايراني الى الجنوب

قال زير النفط العراقي ثامر الغضبان يوم الاربعاء ان بلاده ستواصل استيراد الغاز من ايران لتغطية حاجة المحافظات الجنوبية للطاقة الكهربائية.
وقال الغضبان انه: سنواصل استيراد الغاز الإيراني في الجنوب في الوقت الحالي.
قال زير النفط العراقي ثامر الغضبان يوم الاربعاء ان بلاده ستواصل استيراد الغاز من ايران لتغطية حاجة المحافظات الجنوبية للطاقة الكهربائية.
وقال الغضبان انه: سنواصل استيراد الغاز الإيراني في الجنوب في الوقت الحالي.
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