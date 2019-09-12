العصائب ترفض اقالة او استقالة عبد المهدي: العراق سيدخل بفوضى عارمة

عبرت كتلة “صادقون” التي تمثل كتلة جماعة “عصائب اهل احق” بزعامة قيس الخزعلي في مجلس النواب العراقي يوم الاربعاء عن رفضها لإقالة او استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه.

وقال النائب عن الكتلة عبد الأمير الدبي، “اننا نستبعد اقالة او استقالة عادل عبد المهدي، فهذا الامر اذا حصل فسوف يدخل العراق في فوضى عارمة لا تحمد عقباها”.

وبين الدبي ان “ادخال العراق في فوضى، بسبب اقالة عبد المهدي، امر مرفوض”، مردفا بالقول “لهذا نعتقد بان عبد المهدي سيستكمل دورته الحالية لرئاسة الحكومة الاتحادية”.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد لوح قبل ايام قلائل بالبراءة من الحكومة الاتحادية الحالية قائلا في تغريدة له على منصات التواصل الاجتماعي “تويتر”، “الوداع_يا_موطني: يُعَد ذلك إعلاناً لنهاية الحكومة العراقية.. ويُعَد ذلك تحولاً من دولة يتحكم بها القانون الى: #دولة_الشَغَبِ واذا لم تتخذ الحكومة اجراءاتها الصارمة.. فاني اعلن براءتي منها.. #سلاما_موطني.. المُعزي والمعزّى”.