العصر البرونزي* – لورد بايرون ( 1788 – 1824 )

ترجمة بهجت عباس
” الأوقات القديمة الطيّـبة ” مضتْ ؛ – كل الأوقات طيِّـبة عندما تكون قديمة –
ربما يكون الحاضر إذا رغبوا ؛
الأشياء العظيمة كانتْ ، وتكون ، والأعظم منها لا يزال
يريد من بعض الناس القليلَ ولكنَّ إرادتَهم :
مسافةً واسعةً ، حقلاً أكثرَ اخضراراً ، أُعطيَ
أولئك الذين يلعبون ” أحابيلَهم أمامَ السّماء ”
لا أدري إذا الملائكة ُ تبكي ، ولكنَّ الرجالَ
بكوْا ما يكفي – لأيِّ شيء ؟ – يبكون مرّة أخرى !
II
كلُّ شيء انفجر … جيداً كان أم سيئاً …
أيها القارئُ ! تذكّرْ عندما كنتَ غلاماً ،
عندما كان بِتْ ** كلَّ شيء ، أو ، إنْ لم يكنْ ، كان الكثيرَ .
منافسُه القويّ يعتبره هكذا إلى حد كبير.
نحن ، رأينا جنسَ العمالقة الألمعيَّ منتصباً ، مثـلَ الجبابرة ، وجهاً لوجه …
آتوس *** وإيدا **** ، بخِضَمٍّ منطلق من
اللباقة بينهما ، جرى كلُّه دون عائق ،
كما تهدر الأمواج الجبارة العميقة في بحر إيجة ،
بين اليونان وساحل الأناضول .
ولكن أين همُ – المنافسون! بضعةُ أقدام ٍ
من أرض متجهِّمة تجزّئُ كلَّ منطقةٍ متحركة .
كم هادئٍ وقويّ هو القبرُ ،
الذي يُخرِسُ الكلَّ ، موجة هادئة ، غير عاصفة ،
تكتسح العالَم . الفكرة ” تراب إلى تراب ”
قديمة ولكنَّ نصفَ قصّـتها لمْ يُـرْوَ :
زمنٌ لا يـخفِّـفُ إرهابَـه … لا تزال
الدودة تلفّ طيّاتِـهِـا الباردةَ ، يحفظ القبرُ شكلَها ،
مختلفةٌ في الأعلى ، ولكنْ لا تزال متشابهةً أسفلَ ؛
ربّما تشُعّ الجرّة ، الرماد لا يتوهّج ،
ولو أنَّ مومياءَ كليوباترا عبرت البحرَ
الذي عَبْرَه أغـوَتْ أنطونيو من إمبراطورية ؛
ولو أنَّ جرّة رمادِ الإسكندر مشهد يتنامى
على شواطئَ بكى ليحتلَّ ، ولو أنّه غير معروف …
كم هو بلا جدوى ، وأسوءُ من لا جدوى ، على طول مدى
تَبينُ رغبةُ الرجل المجنون ، دمعُ المقدوني !
بكى ليُخضعَ العالمَ … نصفُ الأرض
لا يعرف اسمَه ، أو موتَـه ، ميلادَه ،
وما دمّـر ؛ ولكنَّ موطنَـه الأصليَّ اليونان
لقيَ كلَّ الدّمار ، حفظ السّلام .
بكى ” ليُخضِعَ العوالمَ ! ” هو مَنْ
لمْ يعِ العالمَ أبداً ، لهثَ لا ليستـثـنيَ أحداً !
حتّى الجزيرة الشَّماليّة المجهولة النّاشطة ،
التي احتفظت بجرّة رماده ، ما عرفتْ عرشَه قطّ ُ .
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* العصر الذي استعملت فيه الأدوات البرونزية ( 3500 ق. م. )
**وليم بت الأكبر William Pitt The Elder ( 1708 – 1788 )
رئيس وزراء بريطانيا وابنه
وليم بت الأصغر William Pitt The Younger رئيس وزراء
بريطانيا أيضاً من 1783 إلى 1801 ومن 1804 إلى 1806 وربما
هو المقصود في القصيدة.
*** آتوس هو أحد الجبابرة في الميثولوجيا الإغريقية وكذلك أحد الفرسان في
قصة إسكندر دوماس ( الفرسان الثلاثة ).
**** إيدا إحدى آلهة الهندوس.