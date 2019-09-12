دعوة للباحثين للمشاركة في مؤتمر جامعة طهران المقام في مدينة قم بالقرب من العاصمة طهران وبالتعاون مع منتدى العربية وآدابها في العراق( المرفقات ملفات اعلان المؤتمر وانموذج السيرة والملخص للباحث)

تقيم برديس فارابي ــ جامعة طهران بالتعاون مع منتدى العربية وآدابها المؤتمر العلمي الدولي الأول:

( اللغة العربية والحضارة الاسلامیة)

يسعى المؤتمر الى دعوة عدد من العلماء للاطلاع على آرائهم ومشاريعهم العلمية وما يقدمونه من أجل الانتفاع من اللغة العربية وتوظيفها في الهوية الانسانية للحضارة الاسلامية؛ والارتقاء بالمجتمعات نحو استثمار الموروث في تعزيز القيم للولوج نحو مستقبل مشرق.

محاور المؤتمر:

1- اللغه العربیة واسلوبیة الکتاب الالهي.

2- اللغة العربیة و التراث الانساني المکتوب.

3- التأثیر و التأثير مقارنة باللغات والآداب الأخری.

4- اللغة العربیة والتحدیات الراهنة.

5ــ اللغه العربیة: الإدارة والتسویق الإعلامي.

6- اللغة العربیة و الدراسات الفقهیة والقانونیة.

7- اللغة العربیة والأخلاق الانسانیة.

8ــ اللغة العربية والطفولة.

9ــ اللغة العربية وتحديات التعليم والتعلم.

10ــ اللغة العربية وعلم النفس.

11ــ اللغة العربية ومناهج العلوم الانسانية.

12ــ اللغة العربية والعلوم الصرفة (ترجمات العلوم).

برعاية: أ.د. علي رضا محمد رضائي رئيس مجمع برديس فارابي ــ جامعة طهران ــ مدينة قم (بالقرب من العاصمة طهران).

رئيس المؤتمر: أ.م.د. سليم الجصاني رئيس منتدى العربية وآدابها في العراق ــ النجف الاشرف.

اللجنة المشرفة:

ــــ أ.د. محمد زوين ــ معاون عميد كلية الفقه ــ جامعة الكوفة ــ رئيسا

ــ أ.د محمد علي عبد اللهي ــ رئيس الأمانة العامة للمؤتمرات والندوات العلمية بمجمع الفارابي ــ جامعة طهران.

ـــ أ.دـ مرتضى سلطاني ــ مساعد رئيس المجمع للشؤون التعلمية ــ جامعة طهران.

ــ أ.د. ميثم الحمامي ــ عميد كلية التربية الأساسية ــ جامعة الكوفة.

ــ أ.د. حسن زارعي متين ــ عميد كلية ادارة الاعمال ــ مجمع الفارابي ــ جامعة طهران.

ــ أ.د. عباس الفحام ــ عميد كلية التربية للبنات ــ جامعة الكوفة.

ــ أ.د. حاج ده آبادي ــ المساعد العلمي ــ مجمع الفارابي ــ جامعة طهران.

ــ أ.د. صاحب منشد ــ عميد كلية التربيةــ جامعة المثنى.

ــ أ.د. محمدي ــ عميد كلية الأليهات ــ مجمع الفارابي ــ جامعة طهران.

ــ د. احسان قبول ــ مسؤول العلاقات الدولية ــ جامعة فردوسي.

اللجنة العلمية:

ــ أ.د. حسن الفياض ــ جامعة الكوفة ــ العراق ــ رئيسا

ــ أ.د. محمد علي آذرشب ــ جامعة طهران ــ ايران.

ــ أ.د. محمد جمال صقر ــ جامعة القاهرة ــ مصر.

ــ أ.د. محمد ميلود غرافي ــ جامعة رين ــ فرنسا.

ــ أ.د. محمد حجازي ــ جامعة باتنة ــ الجزائر.

ــ أ.د عادل نذير بيري ــ جامعة كربلاء ــ العراق.

ــ أ.د علي تقي أميري ــ مجمع الفارابي ــ جامعة طهران.

ــ أ.د. حسن الشاعر ــ جامعة الكوفة ــ العراق.

ــ أ.د. عبد الكريم النفاخ ــ جامعة الكوفة ــ العراق.

ــ ا.د حسين خنيفر ــ مجمع الفارابي ــ جامعة طهران.

ــ أ.د أحمد هاشم السامرائي ــ جامعة سامراء ــ العراق.

ــ أ.د مهدوي راد ــ كلية الالهيات ــ مجمع الفارابي ــ جامعة طهران.

ــ أ.د. محمد جواد البدراني ــ جامعة البصرة ــ العراق.

ــ أ.د. ايمان السلطاني ــ جامعة الكوفة ــ العراق.

ــ أ.د. محمد المهداوي ــ جامعة كربلاء ــ العراق.

ــ أ.د. عادل النصراوي ــ جامعة الكوفة ــ العراق.

ــ د. صادق فتحي ــ مجمع الفارابي ــ جامعة طهران.

ــ د. جهاد فيض الاسلام ــ مجمع الفارابي ــ جامعة طهران.

اللجنة التحضيرية:

ــ د. عبد الصاحب طهماسبي ــ مجمع الفارابي ــ جامعة طهران ــ رئيسا.

ــ د. احسان التميمي ــ جامعة بغداد ــ العراق.

ــ د. خليل برويني ــ جامعة تربية مدرس ــ ايران.

ــ د. قصي الحصونة ــ جامعة ذي قار ــ العراق.

ــ د. سودابة مظفري ــ جامعة الخوارزمي ــ ايران.

ــ د. علي أحمد عمران ــ الجامعة الاهلية ــ مملكة البحرين.

ــ د. عادل حسين ــ وزارة الثقافة ــ تونس.

ــ د. ناجح جابر الميالي ــ جامعة المثنى ــ العراق.

ــ د. اندي هاديانتو ــ جامعة جاكارتا الحكومية ــ اندنوسيا.

ــ د. هدى الموسوي ــ مديرة مركز التوفل ــ جامعة بغداد.

ــ د. بسمة حبيب ــ عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق.

ـــ د. نبيل الخاقاني ــ جامعة الكوفة ــ العراق.

ــ د. حسين حسن أسود ــ جامعة بينكول ــ تركيا.

ــ د. وداد السلامي ــ جامعة الكوفة ــ العراق.

ــ د. حميدة الاعرجي ــ جامعة الكفيل ــ العراق.

لجنة الاعلام والعلاقات العامة:

ـــ د. صباح خيري العرداوي ــ جامعة الكفيل ــ العراق ــ رئيسا.

ــ د. رقية رستم بور ملكي ــ جامعة الزهراء (ع) ــ ايران.

ــ د. رولا خالد اشتية ــ جامعة القدس ــ فلسطين.

ــ د. أسعد عبد الرزاق الأسدي ــ جامعة الكوفة ــ العراق.

ــ د. يد الله ملايري ــ مجمع الفارابي ــ جامعة طهران ــ ايران.

ــ د. رضوان ضياء الدين البدراني ــ جامعة الكوفة ــ العراق.

ــ د. مجتبى عمراني ــ مجمع الفارابي ــ جامعة طهران ــ ايران.

ــ د. رياض المالكي ــ جامعة بابل ــ العراق.

ــ د. داود مرزا ــ جامعة سيفيا ــ الباكستان.

ــ د. منذر زيارة قاسم ــ جامعة البصرة ــ العراق.

ــ م.م. رضا الحكيم ــ مديرية تربية النجف ــ العراق.

لجنة التشريفات:

ــ د. ناصر قاسمي ــ مجمع الفارابي ــ جامعة طهران ــ رئيسا.

ــ أ.م.د عبد الكريم المحمود ــ جامعة الكوفة ــ العراق.

ــ أ.م.د. صادق رافعي ــ كلية الالهيات بمجمع الفارابي ــ جامعة طهران.

ــ أ.م.د. محمد شتاــ الجامعة العالمية للتجديد ــ تركيا.

ـ ـأ.م.د. صلاح المنصوري ــ جامعة الكوفة ــ العراق.

ــ أ.م.د. عبد الرحيم حسيني ــ كلية الالهيات بمجمع الفارابي ــ جامعة طهران.

ـــ أ.م.د. مهدي ذاكري ــ كلية الالهيات بمجمع الفارابي ــ جامعة طهران.

ــ أ.م.د. كريم عبيد العامري ــ جامعة بغداد ــ العراق.

ــ أ.م.د. علي عبد المطلب المدني ــ جامعة الكوفة ــ العراق.

ــ د. مصطفى مهدوي ــ جامعة حكيم السبزواري ــ ايران.

ــ د. كمال باغجري ــ مجمع فارابي ــ جامعة طهران.

شروط وآليات المشاركة:

1ــ التزام الباحث بالمنهج العلمي الرصين، والبحث الجاد من أجل الوصول الى نتائج ايجابية.

2ــ ان تكون المشاركة العلمية أصيل في بابها، وغير منشور أو مستلة، ولم يقدم للمشاركة في مؤتمر سابق.

3ــ ان يقدم الباحث ملخصاً أو ورقة عمل لا تتجاوز (20) صفحة، مع سيرة علمية للمشارك.

وتكون الطباعة (word)، بخط نوع (Simplified Arabic)، حجم (14) للمتن.

4ــ الرسوم (150) دولار تتضمن السكن لليلتين والضيافة وحقيبة المؤتمر وشهادة المؤتمر والتنقل الداخلي من السكن الى المؤتمر وبالعكس وجولات سياحية، ويكون استقبال الضيوف في محل السكن وتوديعهم منه.

و(120) دولار للمشاركة من غير بحث ليحصل المشارك على المذكور أعلاه، و(100) دولار للمصاحبة، و(50) دولار للمشاركة العلمية من غير حضور.

5 ــ (300000) تومان للايرانيين مع الطعام والسكن و(200000) دون السكن.

6ــ عند الرغبة بنشر البحوث في مجلة علمية محكمة يحتسب مبلغ (50) دولار.

7 ــ لغة المؤتمر: اللغة العربية.

المواعيد

ــ آخر موعد لاستلام الملخصات وأوراق العمل 1/1/2020م.

ــ آخر موعد للابلاغ عن قبول الملخصات 15/1/2020م.

ــ موعد انعقاد المؤتمر في يومي الثلاثاء والاربعاء 3ــ 4/3/2020م.

ــ مكان المؤتمر: برديس فارابي ــ جامعة طهران ــ مدينة قم بالقرب من العاصمة طهران ــ ايران.

ــ يستقبل المؤتمر (100) مشاركة فقط.

أرقام المؤتمر:

00989127489825 واتساب ــ تلغرام ــ فايبر.

009647801264617 واتساب ــ تلغرام ــ فايبر.

009647803376064 واتساب ــ تلغرام ــ فايبر.

البريد الالكتروني alaic.1.1441@gmail.com