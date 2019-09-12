المساهمات العلمية للعالم والمربي العراقي عبد الجبار عبد الله

09/09/2019

العالم والمربي العراقي عبد الجبار عبد الله غني عن التعريف، من أفضل علماء الانواء الجوية الذين برزوا في العالم. ولد في قلعة صالح ونال شهادة البكالوريوس من الجامعة الامريكية في بيروت. حصل على الدكتوراه من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. شغل منصب رئيس جامعة بغداد في عام 1958. أطلق عليه صديقه العالم العراقي عبد الكريم الخضيري بعبقري الجيل لصفاته العلمية والأخلاقية، واستقلالية تفكيره، ومنهجيته الصارمة والدقيقة. أعتقل بعد صعود حزب البعث إلى السلطة في عام 1963 وتعرض للتعذيب. أطلق سراحه وسمح له بالسفر الى الولايات المتحدة وهُناك شغل عدة مناصب، وتوفي في عام 1969. كتب عن حياته في العراق الكثير ولكن حياته العلمية في الولايات المتحدة ضلت بعيدة عن متناول الكتاب حتى ان الكثير تناولها بصورة خاطئة مستندين بذلك على معلومات غير صحيحة. في وقت سابق طلب مني المشاركة في ندوة عقدت في لندن حول حياة عبد الجبار عبد الله لم أستطع المشاركة بها الا أنى كنت قد بحثت في مساهماته العلمية واطلعت على إنجازاته من خلال الأوراق العلمية التي نشرها، وفي خلال بحثي وقعت على مقالة مهمة في نعي العالم كتبها اثنان من زملائه العلماء عن انتاجه العلمي خصوصا في موضوع الانواء الجوية وهو ما اثار اهتمامي فرأيت انه من المهم عرضها بالعربية لكي يطلع عليها المهتمين بالعلم والمعرفة من العراقيين والعرب على حياة عالم من بلاد الرافدين ترك أثره الكبير على العلم والعلماء.