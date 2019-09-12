بارزاني يبحث مع مبعوث امريكي الاوضاع العراقية والعلاقات بين كوردستان وبغداد

هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الاربعاء، النائب الجديد للمبعوث الامريكي الى العراق مكفيتيرز بمناسبة شروعه في مهمته الجديدة، متمنيا له الناجاح في مهام منصبه.

وجاء في بيان لرئاسة حكومة اقليم كوردستان، ان بارزاني استقبل في اربيل، اليوم الاربعاء، مكفيتيرز وبحث الجانبان العلاقات الامريكية مع العراق واقليم كوردستان ومسألة النفط والمناطق المتنازع عليها، وشددا على اهمية استقرار العراق والحوار التكنيكي بين بغداد واربيل.

واشار البيان الى ان الاجتماع تم بحضور القنصل العام الامريكي في اقليم كوردستان ستيف فاكن، وعبر فيه مكفيتيرز عن سروره لزيارة الاقليم وعن التزام بلاده بالعمل مع الحكومة العراقية وحكومة الاقليم لاجتثاث الارهاب واعادة الاستقرار الى المناطق المختلفة في العراق والتنسيق بين بغداد واربيل في مجال الامن.

ونوه الى ان الجانبين قيما الاوضاع الحالية وتبادلا الاراء بشأن العلاقات بين اربيل وبغداد، مبينا ان بارزاني اوضح ان الجانبين لهما الرغبة لمعالجة المشكلات ويتبادلان الوفود الزائرة، مشددا كذلك على تكثيف المساعي بهذا الصدد كأمر ضروري ومهم.